Missão do BID chega a Goiás para nova etapa do programa que prevê investimento de US$ 100,4 milhões

Economia, Sead e PGE apresentam Notas Técnicas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Agenda inclui temas como governança, compras públicas e contratação

A Secretaria da Economia recebe, de 22 a 25 de abril, a Missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apresentação das Notas Técnicas do Profisco III – Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil. O programa prevê investimento de US$ 100,4 milhões e execução ao longo de três anos, com foco no aprimoramento da gestão pública por meio de melhorias em áreas como compras públicas, governança e sistemas eletrônicos.

Na abertura da reunião, realizada na manhã desta terça-feira (22/4), o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, ressaltou a importância do projeto, que envolve temas estratégicos para o fortalecimento da gestão pública. “Estamos falando de áreas estruturantes como finanças, fiscalização e gestão de pessoas, com foco em resultados que exigem esforço e maturação, e que serão percebidos a médio e longo prazo”, pontuou.

“Hoje vamos colocar a mão na massa, buscando a melhoria dos serviços para a população de Goiás”, ressaltou o especialista fiscal do BID e chefe da Missão de Orientação para o Profisco III, André Martínez. O representante do BID avalia que “essa parceria é fundamental e exemplo para os demais estados brasileiros que está inovando por atingir quatro áreas distintas, com produtos e soluções que vão modernizar o trabalho da gestão fiscal, fornecendo mais e melhores serviços para a população de Goiás”.

Profisco III

O Profisco III – Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil – financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como objeto investir US$ 100,4 milhões em projetos de inovação na gestão pública, aumentar a eficiência na arrecadação e no uso dos recursos públicos, além de fortalecer a cultura de avaliação de resultados no Estado de Goiás. “A Sead está à disposição. Esse vai ser um período importante para alinharmos os interesses comuns representados nessa reunião”, assinalou o subsecretário de Logística e Patrimônio, Rogério Carneiro.

Na Secretaria de Economia, as ações do Profisco III estão diretamente ligadas a quatro áreas fundamentais: Receita, Tesouro, Orçamento e Planejamento. O objetivo é garantir uma gestão fiscal mais eficiente, promovendo inovação e transformação por meio do uso estratégico dos recursos do BID e da atuação de consultores especializados.

Em Goiás, o programa está sendo implementado pela Secretaria da Economia, com projetos também planejados para a Secretaria da Administração (Sead) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE). O cronograma de aprovação do Profisco teve início em 2024 e vai até o primeiro semestre de 2026, com a assinatura do contrato de empréstimo. O procurador-geral de Goiás, Rafael Arruda Oliveira, pontuou os avanços da gestão pública do Estado, como “a racionalização da economia, capacitação dos servidores e melhoria da gestão fiscal, financeira e arrecadatória.