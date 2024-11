Detran alerta para falsas notificações de multa e suspensão de CNH

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) faz um alerta aos usuários para que tomem alguns cuidados para evitar cair em golpes que utilizam sites falsos e envio de notificações via SMS, Whatsapp e e-mail em nome da autarquia. Recentemente foram relatados casos de falsas notificações de multa e suspensão de CNH.

É importante que os usuários não cliquem em links desconhecidos e busquem sempre os canais oficiais do Detran-GO para buscar informações e acessar serviços. A página do Detran-GO pode ser acessada pelo link goias.gov.br/detran.

Comunicações do Detran-GO são realizadas só por meio dos Correios, especificamente para notificações de multas ou sanções administrativas.

O usuário tem ainda a opção de acessar os serviços pelo Portal Expresso ou aplicativo Detran GO ON. Lembrando que hoje é necessária a autenticação por meio do Gov.br.

Fique atento

O Detran-GO não envia os boletos de pagamento do IPVA. Eles devem ser gerados apenas pelo Portal Expresso, APP Detran GO ON ou presencialmente nas unidades de atendimento (Vapt Vupt / Ciretran).

Para evitar cair em golpes, tenha o aplicativo Detran GO ON instalado no celular, podendo realizar consultas para verificar a situação da CNH ou veículos, mantendo-se atualizado.

E caso o condutor caia em qualquer tipo de golpe, a autarquia orienta que procure as autoridades policiais, realizando um boletim de ocorrência por meio da delegacia virtual ou presencialmente junto à Polícia Civil.