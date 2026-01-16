Custeado pelo governo de Goiás, Carnaval de Goianésia promete movimentar R$ 15 milhões em turismo; confira as atrações

As atrações oficiais do Carnaval de Goianésia 2026 foram apresentadas numa coletiva de imprensa realizada pelo prefeito Renato de Castro, ao lado do secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Andriéferson Bilika, marcando oficialmente o lançamento da festa no município, que neste ano será realizada com o apoio e custeio do Governo de Goiás.

De acordo com o roteiro oficial do evento, o Carnaval acontecerá na Praia do Cerrado, nos dias; 13, 14, 15 e 16 de fevereiro, com estrutura 100% coberta e acesso totalmente gratuito, garantindo conforto, segurança e inclusão para toda a população.

A programação começará na sexta-feira, dia 13, com shows de Maiara e Maraisa e DJ Vitor Bueno, além de uma atração surpresa que será divulgada nos próximos dias, abrindo o evento. No sábado, dia 14, o público vai curtirá a dupla Fred e Fabrício, além do DJ Pedro Volt e do automotivo da Deboxe, mantendo o clima festivo até o final da madrugada.

No domingo, dia 15, a festa continuará com os cantores Murilo Huff e Zé Elias, enquanto o encerramento acontecerá na segunda-feira, dia 16, com uma sequência de atrações formada por Maristela Muller, Hugo e Guilherme e Diego e Arnaldo, fechando o Carnaval em grande estilo.

Durante a coletiva, o prefeito Renato de Castro destacou que o Carnaval de Goianésia permitirá o incentivo ao lazer, o fomento ao turismo e o aquecimento da economia local, sem comprometer recursos da prefeitura, uma vez que a festa será totalmente custeada pelo Governo de Goiás. Além disso, a expectativa é de a festa movimente R$ 15 milhões durante os quatro dias de festa na cidade.

