Câmara de Goianésia aprova 2ª edição do “Pecuária para Todos” com entrada solidária

A Câmara Municipal de Goianésia aprovou nesta terça-feira (2), a segunda edição do programa “Pecuária para Todos” e autorizou apoio ao evento católico “A Grande Reconquista”.

Pelo texto aprovado pelos vereadores, o ingresso do evento agropecuário será 1 kg de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será transformado em cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. A decisão mantém a tradição do setor e amplia o acesso da população ao evento.

“A Câmara de Goianésia mostra que é possível valorizar nossa identidade agropecuária e cuidar das pessoas ao mesmo tempo. Democratizamos o acesso ao evento e transformamos cultura em solidariedade para quem mais precisa”, afirma o presidente da Câmara, Professor Hiago.

O Parlamento municipal também aprovou apoio à “Grande Reconquista”, movimento de renovação espiritual da Diocese de Uruaçu que marca os 70 anos da diocese. O encontro principal será em 19 de junho de 2026, no Parque Agropecuário, com entrada gratuita, louvor, oração e consagração a São Miguel Arcanjo.