Salete Carrilho é eleita primeira mulher presidente da Câmara de Goianésia

A vereadora Salete Carrilho foi eleita, na manhã desta sexta-feira, presidente da Câmara Municipal de Goianésia para o biênio 2027/2028. A escolha marca um momento histórico para o Legislativo: ela será a primeira mulher a comandar a Casa desde a emancipação do município.

Com quatro mandatos como vereadora, Salete chega à presidência após consolidar uma trajetória marcada pela experiência política e pela atuação nos bastidores. Embora já tenha exercido a função de presidente por cerca de um mês, em 2020, quando assumiu interinamente o comando da Câmara na condição de vice-presidente, esta será a primeira vez que liderará o Legislativo por um mandato completo.

A nova Mesa Diretora será composta pelo vice-presidente Marcos Pernambuco, pelo primeiro-secretário Ariosvaldo Gomes, pela segunda-secretária Stella Rodrigues, pela terceira-secretária Gislene Fonseca e pelo tesoureiro Ralson Coelho.

Além da atuação parlamentar, Salete também acumula experiência no Executivo municipal. Ela ocupou a Secretaria de Promoção Social em duas oportunidades, função na qual desenvolveu políticas voltadas à assistência social e ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade.

Nos corredores da política goianesiense, Salete é reconhecida pelo perfil conciliador, pela habilidade de diálogo e pela capacidade de construir consensos, características que pesaram na formação da nova Mesa Diretora.

A expectativa entre vereadores e lideranças políticas é de que a experiência acumulada ao longo da vida pública contribua para uma gestão voltada ao fortalecimento institucional da Câmara, à harmonia entre os parlamentares e ao aprimoramento da relação entre o Legislativo e a sociedade.

A eleição representa um marco para a participação feminina na política local e inaugura um novo capítulo na história do Poder Legislativo de Goianésia.