1° Torneio de Pesca reúne competidores, movimenta aniversário da cidade e já tem nova edição confirmada

O clima de competição, lazer e confraternização tomou conta de Goianésia neste domingo, 28 de junho, durante a realização do 1º Torneio de Pesca, promovido como parte da programação oficial de aniversário da cidade. O evento reuniu pescadores, atraiu um grande público e superou as expectativas.

Além da disputa saudável e do espírito esportivo, os participantes concorreram a uma das maiores premiações já oferecidas em um torneio do gênero na região. Os quatro primeiros colocados receberam equipamentos de alto valor voltados à pesca, acompanhados de premiação em dinheiro, enquanto os demais classificados também foram contemplados com kits, troféus e equipamentos especializados.

O grande campeão foi Sandro Oliveira de Souza, que levou para casa um motor de popa de 15 HP, R$ 11 mil em dinheiro e uma faca. O segundo lugar ficou com Jorge Antonio Fernandes, premiado com uma canoa de seis metros, R$ 8 mil e uma faca. Hiago Rodrigues Caldas conquistou a terceira colocação, recebendo uma carretinha de seis metros, R$ 6 mil e uma faca. Já Michele Lana Teles terminou em quarto lugar e foi premiada com um motor elétrico, R$ 4 mil e uma faca.

Na premiação complementar, Renan Mireles C. Dias ficou em quinto lugar e recebeu um kit completo de pesca (vara, carretilha, caixa, barraca e fogão elétrico), além de R$ 3 mil e troféu. O sexto colocado foi Alex Xavier Afonso, premiado com um kit pesca, R$ 2 mil e troféu. Edson Pereira Terra terminou em sétimo lugar e levou um kit pesca, R$ 1 mil e troféu. Cristiano Tome ficou em oitavo lugar e recebeu uma carretilha Shimano, R$ 800 e troféu. Em nono lugar ficou José Francisco Barbosa, contemplado com uma caixa térmica, R$ 700 e troféu. Fechando o ranking dos dez melhores, Emiliana Bacural conquistou o décimo lugar, sendo premiada com uma vara Shimano, R$ 500 e troféu.

Diante do sucesso da primeira edição, a organização confirmou que o torneio fará parte novamente das comemorações do aniversário de Goianésia em 2027. A expectativa é ampliar o número de inscrições, aumentar o povoamento de peixes e proporcionar uma estrutura ainda maior para os participantes e visitantes.

A estreia do Torneio de Pesca reforça a proposta de diversificar as atrações comemorativas do município, incentivando o turismo, o lazer e a prática esportiva, além de consolidar um novo evento no calendário oficial de Goianésia.