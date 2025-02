Motociclista bate de frente com carro ao tentar fugir de blitz em Goiânia

De acordo com informações preliminares, o condutor trafegava na contramão quando colidiu de frente com um carro, sendo arremessado ao solo.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem de possíveis feridos no carro.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem de possíveis feridos no carro.