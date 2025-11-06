Expo Jaraguá 2025 movimenta economia e valoriza empreendedores locais

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, Jaraguá será o epicentro do empreendedorismo goiano. A Expo Jaraguá 2025 chega para impulsionar o desenvolvimento regional e criar novasoportunidades de negócios, reunindo mais de 70 expositores dos setores têxtil, industrial, comercial, tecnológico e agropecuário.

Com expectativa de atrair mais de 20 mil visitantes, o evento deve movimentar cerca de R$ 7 milhõesem negócios diretos e indiretos, consolidando o município como um dos principais polos de crescimento do Estado.

Realizada pela ACIJ, em parceria com a PrefeituraMunicipal por meio do programa DesenvolveJaraguá, a feira contará com rodadas de negócios, palestras, podcasts, desfiles, praça de alimentação e espaço empresarial, tudo em uma estrutura moderna e interativa montada no estacionamento do Outlet Jaraguá.



