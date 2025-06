Tragédia na BR-364: Colisão Frontal Mata Dois Jovens em Mineiros

Mineiros, GO – Dois jovens, de 29 e 18 anos, perderam a vida em um trágico acidente na BR-364, no município de Mineiros, sudoeste de Goiás, na tarde de domingo (15). A colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta ocorreu por volta do meio-dia, no km 367 da rodovia, próximo ao bar Calhambeque, na zona rural da cidade, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros.

A colisão ocorreu em uma curva e envolveu um Fiat Palio, no qual estavam os amigos, que seguia no sentido Santa Rita do Araguaia/Mineiros. Na pista oposta, trafegava uma carreta Mercedes-Benz Axor. Com o impacto violento, os rapazes não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista da carreta não se feriu e o teste do bafômetro não registrou presença de álcool.

Segundo levantamentos realizados no local pela PRF, o Palio invadiu a pista contrária durante a curva, colidindo frontalmente com a carreta. Após o choque, a carreta arrastou o carro por alguns metros antes de parar no acostamento da pista contrária ao seu sentido de direção. Os corpos das vítimas foram removidos do local e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A dinâmica exata do acidente será investigada pela perícia.