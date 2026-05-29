Sicoob Emprecred está entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-Oeste

Cooperativa foi reconhecida pelo Great Place To Work Brasil 2026 e reforça compromisso com as pessoas, a cultura organizacional e o bem-estar dos colaboradores

O Sicoob Emprecred conquistou lugar entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-Oeste, no ranking Great Place To Work (GPTW) Brasil 2026. A premiação foi anunciada na última segunda-feira (25), durante cerimônia realizada no Espaço Dois Ipês, em Goiânia (GO). A cooperativa alcançou a 41ª posição entre as 51 médias empresas reconhecidas na região.

Representaram o Sicoob Emprecred na solenidade o presidente do Conselho de Administração, João Pedro Braollos, a diretora operacional Denise Larianne, a gerente de Gestão de Pessoas, Flávia Neris, e o analista de Marketing, Anderson Tavares.

Mais do que um reconhecimento institucional, a premiação reflete a experiência vivenciada diariamente pelos colaboradores da cooperativa, que atualmente conta com mais de 150 profissionais.

Segundo a gerente de Gestão de Pessoas, Flávia Neris, o resultado reforça a cultura construída coletivamente ao longo dos anos.

“Mais do que uma premiação institucional, essa conquista representa a experiência vivenciada pelos profissionais que fazem parte do nosso time. É motivo de orgulho ver que nossa cultura é percebida de forma tão positiva por nossos colaboradores. Isso nos motiva a seguir fortalecendo práticas que colocam as pessoas no centro das decisões”, destacou.

Para o presidente do Conselho de Administração, João Pedro Braollos, o reconhecimento evidencia aquilo que a cooperativa considera seu maior patrimônio: as pessoas.

“O maior ativo do Sicoob Emprecred são as pessoas. Essa conquista mostra que estamos construindo um ambiente baseado na confiança, no respeito, na cooperação e no cuidado genuíno com quem faz parte da nossa história. Quando valorizamos pessoas, fortalecemos nossa cultura, nosso propósito e, consequentemente, entregamos resultados ainda melhores aos nossos cooperados e comunidades”, enfatizou.

A conquista também foi celebrada internamente por meio de uma carta assinada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, enviada aos colaboradores. No documento, a cooperativa destaca que o reconhecimento pertence a todos que contribuem diariamente para fortalecer a cultura organizacional e o propósito cooperativista.

Reconhecimentos

Desde 2024, o Sicoob Emprecred integra o ranking GPTW de Melhores Empresas para Trabalhar. Em 2025, a cooperativa também conquistou o selo Great People Mental Health (GPMH), certificação que reconhece organizações comprometidas com a promoção da saúde mental e do bem-estar emocional no ambiente corporativo.

Sobre o Sicoob Emprecred

A história do Sicoob Emprecred começou em 12 de setembro de 2005, em Goianésia (GO). Ao longo de 20 anos, a cooperativa consolidou uma trajetória de crescimento sustentável, relacionamento próximo com os cooperados e forte atuação social nas comunidades onde está presente. Atualmente, o Sicoob Emprecred possui unidades em Goianésia, Jaraguá, Uruaçu, Pirenópolis, Barro Alto, Minaçu, Padre Bernardo, Formoso, Palmeirópolis (TO) e São Sebastião (DF), além de escritórios em Paranã (TO) e Campinaçu (GO).

Com mais de 14 mil cooperados, o Sicoob Emprecred soma mais de R$ 641 milhões em ativos, R$ 366 milhões em operações de crédito, R$ 118 milhões em capital social, R$ 445 milhões em depósitos, LCI e LCA e resultado operacional superior a R$ 35 milhões, reforçando sua atuação sólida e sustentável no cooperativismo financeiro.

Além dos resultados financeiros, o Sicoob Emprecred também se destaca pelo compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua, levando o cooperativismo como ferramenta de transformação social. Por meio do Instituto Sicoob, mais de 5.400 pessoas foram impactadas em ações de Educação Financeira, Cooperativista e Empreendedora, com atuação de 56 voluntários e mais de 240 horas de trabalho voluntário. A cooperativa também conquistou premiações regionais em Educação em Cooperativismo e Empreendedorismo e em Finanças Sustentáveis, com o case do Encontro de Mulheres Cooperativistas, reforçando seu propósito de gerar impacto positivo para as pessoas e comunidades onde está presente.