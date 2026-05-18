Educação de Barro Alto conquista 1º lugar nacional no Prêmio Municípios Mineradores 2026



A educação de Barro Alto alcançou um importante reconhecimento nacional ao conquistar o 1º lugar no Prêmio Municípios Mineradores 2026, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração. A cerimônia de premiação foi realizada no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, reunindo representantes de municípios mineradores de todo o país.

O prêmio reconhece iniciativas de destaque desenvolvidas na área da educação e marca um momento histórico para Barro Alto. Nas duas edições anteriores, o município havia conquistado o 2º lugar, e agora alcança o topo da premiação nacional, resultado dos investimentos realizados pela gestão municipal, do trabalho dos profissionais da educação e do compromisso com a qualidade do ensino.

O prefeito Professor Álvaro comemorou a conquista e destacou o empenho coletivo para que o município alcançasse esse reconhecimento.

“Esse prêmio é motivo de muito orgulho para toda Barro Alto. Ficamos em segundo lugar nas duas últimas edições e hoje conquistamos o primeiro lugar, mostrando que estamos no caminho certo. É uma vitória dos nossos professores, servidores, alunos, famílias e de toda a equipe da educação, que trabalha diariamente para transformar vidas através do ensino”, afirmou o prefeito.

A conquista reforça o destaque de Barro Alto no cenário nacional e evidencia o compromisso da administração municipal em continuar investindo em uma educação cada vez mais forte, moderna e preparada para o futuro.