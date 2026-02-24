Maior congresso de cooperativismo de crédito do mundo será em Goiânia

O 16º Concred , maior evento no mundo do coop financeiro, será lançado em Goiânia, no próximo dia 26 de fevereiro .

A programação oficial do Concred será revelada pelo Sistema OCB/GO e pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras), no Edifício Goiás Cooperativo, em Goiânia. O objetivo é apresentar o congresso, que será um marco histórico no ramo de crédito em Goiás, em agosto deste ano.

