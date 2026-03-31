Câmara participa de inauguração de Agrocolégio e entrega homenagem à primeira-dama do Estado

A manhã de domingo (29) foi marcada pela inauguração, pelo governador Ronaldo Caiado, na nova sede do Agrocolégio Estadual Ricardo Fontoura em Goianésia. Com investimento superior a R$ 3 milhões, a unidade – que foi construída para ser um centro de recuperação de dependentes químicos -passou por uma ampla reestruturação.

Além do governador, estiveram presentes o vice-governador Daniel Vilela; a primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado; o deputado federal José Nelto; a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli; prefeito Renato de Castro; secretário-chefe da Casa Civil, Manoel Castro de Arantes; presidente da Câmara Municipal, Professor Hiago Matos e demais vereadores.

“Essa obra simboliza um avanço importante na infraestrutura educacional do município, oferecendo espaço moderno, seguro e adequado para o desenvolvimento das atividades escolares e da formação técnica dos estudantes”, destaca o Professor Hiago.

Durante a solenidade, o Poder Legislativo de Goianésia, representado por seus vereadores, entregou o Título de Cidadã Goianesiense à primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado. “A outorga da honraria é um reconhecimento da Câmara ao seu trabalho e dedicação contínua às pautas sociais que beneficiam a população da nossa cidade”, explica o presidente da Câmara.

Com foco no aprendizado técnico profissionalizante, a escola atende estudantes do ensino médio com formação integrada, voltada à realidade do campo, combinando conteúdos teóricos, atividades práticas e qualificação técnica em agropecuária. A proposta prioriza jovens da agricultura familiar e da zona rural para a inserção profissional e continuidade nas atividades produtivas em suas comunidades.