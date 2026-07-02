Goianésia Esporte Clube apresenta elenco parcial para Divisão de Acesso do Campeonato Goiano

O Goianésia Esporte Clube realizou, na tarde desta quarta-feira (1º de julho), às 15h, no Estádio Municipal Waldeir José de Oliveira, a apresentação parcial do elenco e da comissão técnica que disputarão a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Foram apresentados:

Goleiros: Michael Henrique e Paulo Vitor.

Lateral-esquerdo: Kauã Moura.

Zagueiros: Leo Alves, Ruan, Kaio Enri e Israel.

Volantes: Gregório e Kayo Moura.

Meia: Nadson.

Extremo: Erick Luís.

Centroavante: Jackson.

A comissão técnica é formada por Augusto Fassina (treinador), Ramalho (auxiliar técnico), Norton José Cassol (preparador físico), Bruno dos Santos Andrade (preparador de goleiros), Lucas Ribeiro Guimarães (gerente de futebol), Xororó (roupeiro) e Sombrinha (auxiliar de rouparia).

A estreia do Goianésia na Divisão de Acesso está marcada para o dia 26 de julho, diante do Bom Jesus, fora de casa, iniciando a caminhada do Azulão em busca do retorno à elite do futebol goiano.



📸 Felipe Muriel