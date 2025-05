Goianésia Cede Empate em Casa para o Porto Velho e Amplia Distância do G4 na Série D

Goianésia, GO – Em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A5 do Campeonato Brasileiro Série D, o Goianésia Esporte Clube enfrentou o Porto Velho (RO) neste domingo (18), no Estádio Valdeir José de Oliveira. Apesar do apoio da torcida, o Azulão do Vale não conseguiu a vitória, ficando no empate em 1 a 1, um resultado que mantém a equipe distante da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

Após uma vitória animadora fora de casa, a expectativa da torcida era de que o Goianésia engatasse uma sequência positiva. No entanto, o Porto Velho surpreendeu ao abrir o placar com Anderson Silva, logo aos seis minutos da segunda etapa. A reação do time da casa veio aos 35 minutos do segundo tempo, com Sandrinho igualando o marcador.

Com este empate, o Goianésia soma agora quatro pontos, ascendendo à 7ª colocação do Grupo A5 e deixando o Goiânia na lanterna. Contudo, a equipe comandada por Gian Rodrigues ainda não conseguiu se aproximar do G4, o grupo dos quatro primeiros colocados que garante vaga na fase eliminatória. A liderança do grupo permanece com o Ceilândia, seguido de perto por Aparecidense e Luverdense.

O desempenho dentro de casa se torna um ponto de preocupação para o Goianésia, que necessita urgentemente somar pontos no Valdeirão para manter vivas as chances de classificação. Restando nove jogos na fase de grupos, o time precisará encontrar consistência para diminuir a distância para os líderes da chave.

O próximo desafio do Azulão será no dia 25 de maio, quando visitará o Capital-DF. Este confronto é considerado crucial para as ambições do clube na Série D, e um resultado positivo fora de casa pode impulsionar o Goianésia de volta à disputa por uma vaga no G4.