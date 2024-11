Remarcado leilão do Complexo Serra Dourada

O leilão de concessão do Complexo Serra Dourada foi remarcado para o dia 4 de fevereiro de 2025. A decisão vem após o sucesso do Roadshow, realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), que destacou o potencial econômico do Estado e atraiu novas empresas e grupos de investidores interessados no projeto.

O Governo de Goiás entende que o adiamento trará benefícios significativos ao processo, permitindo que mais investidores participem e apresentem propostas competitivas, ampliando a concorrência e potencializando os ganhos para o Estado, sendo vencedor da licitação aquele que apresentar a maior oferta.

Todos sabem que esse é um projeto prioritário do nosso governo, e temos empreendido muita energia para que seja um sucesso absoluto. Para isso, priorizamos que as empresas possam ter os estudos necessários para consolidar a participação no leilão de concessão do complexo esportivo”, enfatizou o vice-governador e coordenador do Grupo de Trabalho Serra Dourada, Daniel Vilela.

Edital atualizado

O edital atualizado será publicado no próximo dia 29 de novembro e já incluirá o novo cronograma, contemplando as atualizações da legislação. A decisão reforça o compromisso do Governo de Goiás em garantir a melhor condução do processo de concessão e em consolidar o Complexo Serra Dourada como um marco de desenvolvimento esportivo e de entretenimento para o estado.

Entre os critérios exigidos das empresas que participarem do processo de licitação para a concessão de 35 anos do Complexo Serra Dourada, está a comprovação da capacidade de investir, no mínimo, R$ 215 milhões, além do pagamento ao Estado do valor de outorga, que será definido no leilão do dia 4 de fevereiro.

Complexo Serra Dourada

Além da gestão, a concessão inclui a reforma, modernização, operação e manutenção do Complexo Serra Dourada, que abrange o estádio, o Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena) e o Parque Poliesportivo.

A licitação é conduzida pelo Grupo de Trabalho Serra Dourada, que inclui a participação da Vice-Governadoria, da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), da Secretaria-Geral de Governo, da Secretaria de Administração (Sead) e da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias).