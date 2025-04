Copa Verde: Paysandu e Goiás empatam no jogo de ida e troféu será decidido no Serra Dourada

Paysandu e Goiás ficaram no empate por 0 a 0 no primeiro jogo da final da Copa Verde 2025, disputado na noite desta quarta-feira (9), no estádio Mangueirão, em Belém. Com o resultado, a decisão do título segue completamente em aberto para o confronto de volta.

A partida foi marcada por equilíbrio e poucas chances claras de gol, refletindo a cautela das duas equipes em um jogo decisivo. A torcida bicolor marcou presença no Mangueirão, mas viu o time da casa parar na sólida defesa esmeraldina.

A grande decisão será no dia 23 de abril, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Quem vencer fica com o troféu. Em caso de novo empate, a disputa será decidida nos pênaltis.

Esta é a segunda final de Copa Verde entre os dois clubes. Em 2023, o Goiás levou a melhor sobre o Paysandu e conquistou o título. O confronto deste ano promete mais emoção no duelo de volta, que definirá o campeão da edição 2025.