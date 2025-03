Inhumas e Atlético ficam no 1×1 no primeiro jogo das quartas

Inhumas e Atlético empataram, no primeiro jogo das quartas-de-final do Goianão 4Play 2025. A partida ficou em 1×1 no estádio Zico Brandão, neste sábado (01).

O Dragão teve a oportunidade de abrir o placar ainda na primeira etapa, mas acabou perdendo pênalti com William Porttker, que finalizou na trave.

No segundo tempo, o Inhumas voltou melhor e, tendo maiores ações no jogo, chegou ao 1×0 com Felipe Chaves. o empate rubro-negro só veio nos minutos finais, com Marcelinho.

Com o placar de 1×1, a decisão ficou totalmente aberta para o jogo da volta, no estádio Antônio Accioly, com mando rubro-negro. O jogo acontece na próxima terça-feira (04).

Inhumas 1×1 Atlético

Local: Estádio Zico Brandão, em Inhumas

Data: 01/03/2025

Horário: 18h30

Gols: Felipe Chaves (Inhumas); Marcelinho (Atlético)

Público pagante: 682

Público total: 803

Renda: R$ 22.650,00

