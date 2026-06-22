Copa STEAM 2026 reúne tecnologia, ciência e criatividade em Goianésia

A Escola Municipal de Tempo Integral Luiz de Oliveira foi palco de mais uma edição da Copa STEAM 2026, evento que reuniu estudantes, professores e comunidade escolar em uma grande mostra de tecnologia, criatividade e inovação.

Ao longo da programação, os alunos apresentaram projetos desenvolvidos em sala de aula envolvendo robótica, lançamentos de foguetes, experimentos científicos, protótipos tecnológicos e trabalhos manuais, demonstrando na prática os conhecimentos adquiridos por meio da metodologia STEAM, que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

Os estandes montados pelos estudantes chamaram a atenção do público pela criatividade e pelo alto nível dos projetos apresentados. Entre as atividades, os visitantes puderam acompanhar demonstrações de robôs, experiências científicas e soluções desenvolvidas pelos próprios alunos para desafios propostos durante o ano letivo.

Mais do que uma competição, a Copa STEAM se consolidou como uma importante ferramenta de estímulo ao aprendizado, incentivando o pensamento crítico, a resolução de problemas, o trabalho em equipe e a inovação. A iniciativa reforça o compromisso da rede municipal de ensino com uma educação alinhada às competências exigidas pelo mundo contemporâneo.

Para a Secretaria Municipal de Educação, eventos como a Copa STEAM demonstram que a educação de Goianésia está cada vez mais conectada com o futuro, oferecendo aos estudantes oportunidades de desenvolver habilidades que serão fundamentais para sua formação acadêmica, profissional e cidadã.