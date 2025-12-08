Projeto de doação do terreno para construção do novo Colégio Laurentino Martins é aprovado pela Câmara

Foi aprovado na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro, o projeto de lei que autoriza a doação do terreno onde será construído o novo Colégio Laurentino Martins em Goianésia. A aprovação abre caminho para que o governo de Goiás dê início ao processo de construção da nova unidade, que será moderna, mais estruturada e com capacidade ampliada para atender um número maior de estudantes.

O chefe da Casa Civil, Manoel Castro “Fião”, acompanhou a sessão, agradeceu ao governador Ronaldo Caiado e à secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, pela destinação da obra, bem como, os vereadores que aprovaram o projeto de lei. Segundo Fião, a construção do novo colégio representa mais um avanço significativo para a educação pública do município.

“Essa é uma conquista que reforça nosso compromisso com o futuro dos nossos jovens. A nova estrutura do Laurentino Martins trará mais conforto, qualidade e oportunidades para nossos estudantes. Os vereadores, ao aprovarem essa doação, contribuem diretamente para esse salto na nossa educação”, destacou Manoel.