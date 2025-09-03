Prova do Concurso de Redação Nesta quinta-feira, 04/09, às 8h30, na Faculdade Evangélica de Goianésia, será realizada a prova do Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos 2025

Cerca de 210 alunos, de 9º ano de 17 escolas de Goianésia, farão a produção textual.

Esses alunos representam os 20% que alcançaram as melhores notas em Língua Portuguesa no primeiro semestre deste ano. O tema das redações será sorteado na mesma data e horário.

O vencedor receberá uma bolsa de estudos no valor de 40 mil reais e seu professor um Iphone. O segundo colocado ganhará um Iphone e o terceiro um notebook. Os dez primeiros colocados receberão medalhas e camisetas do concurso. Os vencedores serão divulgados na Cerimônia de Premiação, que será realizada no dia 25 de setembro, às 19h30, no Centro Social Padre Ramiro, em Goianésia/GO.

O Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos, é promovido pela Fundação Jalles Machado, em parceria com Secretaria de Educação do Estado de Goiás, por meio da Coordenação Regional de Educação de Goianésia.