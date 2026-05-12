Pedro Gonçalves discute obras e infraestrutura com vice-presidente da Goinfra

Na manhã desta segunda-feira (11), o assessor da Governadoria, o goianesiense Pedro Gonçalves, foi recebido pelo vice-presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Dr. Alexandro Alves, em Goiânia, em encontro cuja pauta foi uma série de obras e projetos que impactam diretamente Goianésia e municípios da região.

Um dos temas tratados foi a GO-438, que liga Santa Rita do Novo Destino ao Povoado da Placa. Pedro Gonçalves confirmou a emissão da ordem de serviço para a elaboração de novo projeto de pavimentação da rodovia, estratégica para o escoamento da produção e para a mobilidade regional.

Outro ponto de destaque foi o recapeamento urbano de Goianésia. Inicialmente previsto para outubro, o início das obras preocupava dada a proximidade da temporada de chuvas, o que poderia comprometer a qualidade da intervenção. A pedido de Gonçalves, a Goinfra antecipou o cronograma para agosto, e há possibilidade de que os trabalhos comecem ainda antes, conforme articulação interna do órgão.

No âmbito das estruturas, Goianésia foi contemplada com cinco novas pontes por meio do programa Goiás em Movimento Estruturas (GME). Os locais já estão sendo analisados pelos técnicos da agência e, em seguida, passarão para a fase de licitação, garantindo melhorias na mobilidade e segurança viária.

Também foi confirmada a chegada da Patrulha Mecanizada em agosto. O programa da Goinfra auxilia os municípios na manutenção e melhoria das estradas vicinais, fundamentais para o transporte rural e o acesso às comunidades.

Entre as obras de maior porte, Pedro Gonçalves destacou a ponte na GO-080 sobre o Rio Maranhão, na região de Santo Antônio da Laguna, entre Barro Alto, município vizinho a Goianésia, e Niquelândia. A empresa responsável pela execução já foi selecionada e, dentro de 15 dias, deve ocorrer a homologação da licitação. Após esse ato, será emitida a ordem de serviço para o início das obras.

Na GO-338, sobre o Rio das Almas, entre Goianésia e São Luiz do Norte, ficou confirmada a previsão de entrega da ponte para dezembro deste ano. Já na GO-481, sobre o Rio dos Bois, entre Verdelândia, povoado de Santa Rita do Novo Destino, e São Luiz do Norte, o projeto para a construção de nova ponte está pronto. Além disso, foi solicitado o arretamento da estrada para eliminar duas curvas perigosas e o aterramento do trecho, a fim de evitar os constantes alagamentos que dificultam o tráfego de veículos.

Pedro Gonçalves acrescentou ainda que levou à Goinfra um pedido da Paróquia de Santa Rita do Novo Destino para a execução da terraplanagem do local onde será erguida a nova Igreja. Segundo ele, a demanda foi recebida pelo órgão e deverá ser analisada para viabilização.

O assessor ressaltou que as pautas discutidas representam avanços significativos para a infraestrutura da região e reforçam o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento de Goianésia e dos municípios vizinhos.