Barro Alto defende revisão técnica dos termos do TAC ambiental firmado entre Semad e Anglo American

O município de Barro Alto se manifestou oficialmente sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ambiental firmado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Anglo American, que prevê investimentos de R$ 54 milhões em ações de compensação ambiental.

Do total, R$ 44 milhões estão destinados ao Vale do Araguaia e R$ 10 milhões à Serra de Jaraguá.

O município de Barro Alto afirma que não concorda com os termos atualmente estabelecidos no acordo, especialmente no que se refere à destinação da maior parte dos recursos para regiões que não são diretamente impactadas pela atividade minerária.

De acordo com o entendimento técnico da gestão municipal, considerando que os impactos ambientais decorrentes da atividade minerária ocorrem no território de Barro Alto, as compensações ambientais devem priorizar o próprio município impactado, observando critérios de justiça na divisão dos recursos e relação direta entre onde ocorre o impacto e onde o investimento é realizado.

O prefeito de Barro Alto, Álvaro, relatou que participou de reunião realizada no dia 25 de fevereiro de 2026, em Goiânia, no período da manhã, com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), da Anglo American, ao lado do prefeito de Niquelândia e do deputado estadual Lineu Olímpio. Segundo o prefeito, a expectativa era contribuir tecnicamente para a construção dos termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

No entanto, conforme relatado pelo prefeito, ao chegar à reunião, o município foi informado de que o termo já estava finalizado nos moldes atualmente divulgados, sem que houvesse participação efetiva de Barro Alto na definição dos critérios de destinação dos recursos.

“Eu estive presente na reunião acreditando que participaria da construção do acordo. No entanto, o TAC já estava pronto. Não houve espaço para discutir critérios ou propor ajustes que refletissem a realidade do nosso território”, afirmou o prefeito.

O prefeito sustenta que a revisão técnica do acordo é necessária para assegurar equilíbrio na distribuição dos recursos e garantir que os investimentos cumpram sua finalidade de compensar os efeitos ambientais no território diretamente afetado.

O prefeito Álvaro afirmou que levará a discussão diretamente ao governador Ronaldo Caiado, reiterando posicionamento já manifestado em conversa anterior. Segundo o prefeito Álvaro, é fundamental que a execução do TAC não avance nos moldes atuais sem que haja revisão dos critérios de destinação dos recursos.