Mais de 1,3 mil caminhões de entulhos já foram retirados das ruas de Goianésia; ação contribui para queda de casos de dengue

A Prefeitura de Goianésia já retirou 1.350 caminhões de entulhos, bagulhos e galhadas das ruas do município desde o início deste ano. A ação faz parte do programa “A Limpeza é Nossa”, criado após a rescisão do contrato com a empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza urbana, marcando uma nova fase com a execução direta dos trabalhos pelo próprio município.

Com o fim da terceirização, a administração municipal precisou reestruturar o serviço e enfrentar um grande acúmulo de resíduos em diversos bairros da cidade. Para isso, foi implantado um cronograma de coleta programada, que está sendo executado ao longo de todo o ano, passando por todas as regiões de Goianésia entre os meses de janeiro e dezembro.

A proposta é manter a cidade limpa de forma contínua e evitar novos pontos de descarte irregular. “Foi um grande desafio no início, mas conseguimos estruturar um planejamento que atende toda a cidade ao longo do ano. A coleta programada evita novos acúmulos e garante mais eficiência no serviço”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Willian Teófilo.

Os resultados já começam a aparecer. Além da melhora significativa no aspecto visual das ruas e bairros, a ação também tem refletido diretamente na saúde pública. O número de casos de dengue no município apresentou uma redução superior a 80% em comparação com anos anteriores.

“Quando eliminamos entulhos e objetos que podem acumular água, reduzimos os criadouros do mosquito da dengue. Essa ação integrada tem sido fundamental para essa queda expressiva nos casos”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Marina Batista.

O cronograma completo de coleta pode ser consultado no site da Prefeitura de Goianésia, onde também estão disponíveis orientações sobre o descarte correto de resíduos.

https://goianesia.go.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/CALENDARIO-A-LIMPEZA-E-NOSSA.pdf