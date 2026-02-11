Câmara Municipal, por meio da Procuradoria da Mulher, promove evento de conscientização sobre assédio durante o carnaval

Na terça-feira (10), o Parque da Lagoa Princesa do Vale foi palco de um evento que visa levar conscientização às pessoas no período de carnaval. O “Não é não, vem dançar com a gente”, da Procuradoria da Mulher, órgão da Câmara Municipal de Goianésia.

A iniciativa, realizada em parceria com o Corpo Saúde e Movimento, da Prefeitura, e Polícia Militar, foi um sucesso e reuniu mulheres de todas as idades para uma tarde de dança e conscientização.

A proposta do evento era clara: promover a conscientização sobre a importância do “não” e a luta contra a violência contra a mulher. Tudo isso ao som de muita música e dança. E deu certo! As participantes se divertiram, se empoderaram e ainda levaram para casa a mensagem de respeito e amor próprio.

“A Procuradoria da Mulher tem trabalhado para promover a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres. E no carnaval sabemos que o assédio aumenta. O não é não. Respeitem as mulheres!”, alerta Taiza Andrade, presidente da Procuradoria da Mulher.