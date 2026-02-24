Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas de instrumentos musicais em Goianésia

A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para oficinas gratuitas de instrumentos musicais clássicos.

Estão sendo ofertadas oficinas de clarinete, trompete, trombone, percussão, tuba e saxofone, contemplando diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento.

As inscrições devem ser realizadas no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março, nos horários das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Já o início das aulas está previsto para 9 de março.

“A proposta é despertar novos talentos, promover a inclusão por meio da música e fortalecer as ações culturais na cidade, totalmente gratuito para a população”, explicou o secretário de Cultura, Noé Raimundo.