Goianésia ganha moderna Escola Sesi Senai





Num investimento de R$ 70 milhões, novo complexo vai ampliar as ações de formação básica e profissional no município e região, onde o Sistema Indústria atua há mais de 20 anos, além de oferecer serviços de saúde e segurança do trabalho

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e dos Conselhos Regionais do Sesi e Senai, André Rocha, realiza quinta-feira (11/12), em Goianésia, no Vale do São Patrício, Região Centro Goiano, a inauguração da escola integrada das instituições do Sistema Indústria no município, em área de 35 mil m² cedida pela prefeitura.

Num investimento de R$ 70 milhões, a unidade integrada terá 7.780 m² de área construída e capacidade para atender mais de 2 mil alunos, com oferta do ensino fundamental e médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), serviços de saúde e segurança do trabalho, formação profissional (presencial e a distância) – nas modalidades de qualificação, aperfeiçoamento, aprendizagem e habilitação técnica –, além de outras ações para ampliar a produtividade e competividade das indústrias locais.

“O projeto é estratégico para a região, considerando o crescimento de indústrias como a de alimentos, construção civil, confecções e bioenergia, além da proximidade de polos de mineração. O novo complexo de ensino será fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Vale do São Patrício, oferecendo à comunidade de Goianésia e entorno uma educação de excelência, alinhada com as necessidades do setor produtivo”, destaca André Rocha.

Na ocasião, celebrando seus 75 anos de história, a Fieg vai prestar tripla homenagem:

ao empresário Otávio Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente da Jalles Machado e aos também empresários Ricardo Fontoura de Siqueira e Segundo Braoios Martinez, pioneiros do setor sucroenergético em Goiás



Atuação consolidada

A instalação da nova infraestrutura de ensino consolida o trabalho realizado pelo Sistema Indústria no município há mais de 20 anos, inicialmente atendido por meio de ações móveis e, depois, em atividades desenvolvidas no Núcleo Integrado Sesi Senai, implantado em 2013, em espaço cedido pela usina Jalles Machado – indústria parceira das instituições em diversas frentes de atuação.

SERVIÇO:

O que: Inauguração da Escola Sesi Senai Goianésia

Data: 11 de dezembro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Av. Contorno, Chácara Calção de Couro, Área 01, Goianésia/GO.