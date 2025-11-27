Estudante de Goianésia conquista prêmio nacional do Concurso Campo Limpo

Goianésia voltou a se destacar no cenário educacional brasileiro. A estudante Heloísa Silva Oliveira, de 11 anos, aluna do 5º ano da Escola Municipal Saint Clair Ottoni da Silva, venceu o Concurso Nacional do Campo Limpo, uma premiação que envolve milhares de estudantes de todo o país e estimula a conscientização ambiental por meio do conhecimento e da criatividade.

A conquista é resultado do empenho e talento da estudante, aliado ao trabalho dedicado do professor Nei Antônio, responsável por orientar Heloísa durante o processo. A vitória levou orgulho à escola, que mais uma vez se destaca nacionalmente.

A gestora da escola, Clarinete de Oliveira, comemorou a conquista com entusiasmo. Segundo ela, a premiação reflete o compromisso de toda a comunidade escolar: “A Escola recebeu a notícia com muita alegria. A aluna Heloísa é muito inteligente e dedicada. Sua família é muito parceira e faz um acompanhamento familiar exemplar”, explicou.

O Concurso Campo Limpo é uma iniciativa que promove a educação ambiental e reforça a importância da sustentabilidade no ambiente escolar. Para Goianésia, a conquista de Heloísa representa não apenas o talento individual, mas também o fortalecimento do ensino público municipal e o reconhecimento do trabalho em equipe entre professores, família e estudantes.