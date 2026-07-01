Câmara de Goianésia homenageia personalidades e novos cidadãos em sessão solene pelos 73 anos da cidade

A Câmara Municipal de Goianésia realizou, na noite da última quinta-feira (25), uma sessão solene em comemoração aos 73 anos de emancipação do município. A cerimônia ocorreu no Plenário Aleixo Luiz Vinhal e reuniu autoridades, familiares dos homenageados e representantes da sociedade civil em um momento marcado pelo reconhecimento àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

Durante a solenidade, foram entregues três Comendas Medalha do Fundador Laurentino Martins Rodrigues e três Comendas Medalha da Fundadora Berchiolina, as mais altas honrarias concedidas pelo Legislativo goianesiense. As distinções reconhecem personalidades que deixaram importantes contribuições para a história, o crescimento e o fortalecimento de Goianésia.

Além das comendas, a Câmara concedeu títulos de cidadania goianesiense a 39 pessoas que, mesmo tendo nascido em outros municípios, construíram suas trajetórias em Goianésia e prestaram relevantes serviços à comunidade.

Receberam a Comenda Medalha do Fundador: Lizeti Rodrigues de Menezes e Castro, Vandir Pereira Gomes e Francisco Laurentino Miranda. Já a Comenda Medalha da Fundadora Berchiolina Rodrigues foi entregue a: Mara Merly de Pina Naves, Áurea Porto de Sousa Matos e Edileusa Pereira Miranda.