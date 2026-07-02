Chapa FGF Forte é aclamada para mandato 2027-2031

A chapa FGF Forte foi eleita em aclamação unânime pela Assembleia Eleitoral para o mandato do quadriênio 2027-2031. André Luiz Pitta Pires está eleito presidente da Federação Goiana de Futebol para o mandato que se iniciará em maio de 2027. Foram eleitos pela chapa como vice-presidentes Ronei Ferreira de Freitas Júnior e Leonídio José dos Anjos.

O pleito, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 1º de julho, no Castro’s Hotel, e reuniu representantes de clubes e filliados, além de diretores da FGF, CBF e membros da comissão eleitoral designada. A eleição contabilizou 100% dos votos para a chapa eleita.

André Pitta assumirá a presidência da FGF no dia 01 de maio de 2027, recebendo o bastão das mãos do atual presidente Ronei de Freitas e retornando ao posto que ocupou entre os anos de 2007 e 2022.