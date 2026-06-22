Cavalgada marca lançamento do Pecuária para Todos e mobiliza população para troca de ingressos em Goianésia

A manhã deste domingo, 21 de junho, foi marcada pelo lançamento oficial do programa Pecuária para Todos 2026, em Goianésia. O evento reuniu cavaleiros, amazonas e participantes em uma grande cavalgada que saiu da Prefeitura Municipal em direção ao Parque de Exposições, dando início à programação que antecede uma das festas mais tradicionais do município.

Além de celebrar o início do evento, a cavalgada teve como principal objetivo mobilizar a população para a troca de ingressos mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, ação que já está em andamento. Neste ano, a programação contará com uma novidade importante: serão cinco dias de entrada solidária, ampliando o acesso da população e fortalecendo a arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante o lançamento, a secretária de promoção social, Igara de Castro, destacou a importância da mobilização e afirmou que o evento já coloca Goianésia no clima da pecuária. Segundo ele, a programação foi preparada para atender toda a família, reunindo entretenimento, tradição e solidariedade.

Igara também reforçou o convite para que a população participe da campanha de arrecadação, realizando a troca dos alimentos pelos ingressos e garantindo presença em uma festa que já faz parte da história da cidade. “A Pecuária para Todos é um evento que pertence ao povo de Goianésia. Além dos shows e atrações, ela também cumpre um papel social importante por meio da arrecadação de alimentos”, ressaltou.