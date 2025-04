Pit bull mata tutora dentro de casa em Cidade Ocidental

Uma mulher de 31 anos, identificada como Stefane Xavier da Silva, foi morta pelo próprio cachorro da raça pit bull no domingo (13), dentro de um condomínio em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima já estava sem sinais vitais quando a equipe chegou ao local. Ela apresentava ferimentos graves no pescoço e intensa hemorragia.

Vizinhos, ao perceberem o ataque, conseguiram conter o animal e o sacrificaram logo após o ocorrido. A motivação do ataque ainda é desconhecida.