Grave Acidente na BR-364: Colisão Entre Viatura da PM e Carro Deixa Mortos e Feridos em Goiás

Um grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira (24) na BR-364, entre os municípios de Caçu e Jataí, em Goiás, resultou na morte de quatro policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD). Os policiais estavam em serviço e se deslocavam para uma ocorrência quando a viatura em que estavam colidiu com uma carreta.

As vítimas foram identificadas como o Subtenente Gleidson Rosalen Abib, o 1º Sargento Liziano José Ribeiro Junior, o 3º Sargento Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e o Cabo Diego Silva de Freitas. Um dos policiais chegou a ser levado para um hospital da região em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto oficial de três dias em homenagem aos policiais. Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás lamentou profundamente o ocorrido e expressou condolências às famílias enlutadas, destacando o compromisso e o legado desses heróis da segurança pública.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades envolvidas.

Este trágico incidente ressalta os riscos enfrentados diariamente pelos profissionais de segurança pública em prol da sociedade.