Câmara de Barro Alto retoma sessões e trabalho em prol da comunidade

Em duas sessões ordinárias, no Plenário Roberto Serradourada Rodrigues, nos dias 17 e 24 de fevereiro, a Câmara Municipal de Barro Alto aprovou 11 requerimentos, contendo pedidos de obras e benefícios para a população que os vereadores representam, e uma indicação.

Ambas reuniões foram repletas de expectativas e compromissos. Os vereadores, ao ocuparem suas cadeiras no plenário, apresentaram propostas iniciais e debateram temas cruciais para o desenvolvimento do município.

Na sessão do dia 17, foram aprovados a indicação e oito requerimentos e feita a leitura de oito projetos de leis, sendo um de iniciativa parlamentar, e os outros sete, de iniciativa do Poder Executivo municipal, todos encaminhados à Comissão de Justiça, Redação e Legislação, para análise e emissão de pareceres.

E na do dia 24, lidos e aprovados diversos pareceres de projetos de leis que tramitam na Casa; e aprovados mais três requerimentos, de autoras dos vereadores e vereadoras.

SESSÕES PRODUTIVAS

As vereadoras Professora Ludmila (MDB) e Flávia do Edinho (Pode) e os pares Augusto Manoel (União); Elismar Barbosa, Nelito e Luís da Laguna, os três do PP; Cristiano da Serralheria (MDB) consideraram produtivas as primeiras sessões ordinárias do ano.

Vereadora no primeiro mandato, depois de ter sido vice-prefeita por dois mandatos, Adriana do Grimalde (União) avalia o início do mandato “um aprendizado”. Ela igualmente considerou produtivas as duas sessões realizadas no mês de fevereiro.

O presidente da Casa, vereador Sandro do Valmir (MDB), considera o começo das atividades parlamentares dos integrantes do Poder Legislativo barro-altense o prenúncio de muito trabalho no biênio iniciante; e disse também concordar com todos os pares, no tocante à boa produtividade da Casa de Leis.

“Foi uma sessão bastante produtiva, um bom início, a gente vê aqui que tem homens e mulheres bastante comprometidos com o crescimento e o desenvolvimento de Barro Alto, e eu não tenho dúvida que vai ser uma gestão de muito trabalho, pensando no nosso povo”, afirmou Sandro do Valmir, após a primeira sessão ordinária.

CONVITE

O presidente aproveitou, agora ao término da segunda sessão, para convidar a comunidade a participar da próxima sessão, marcada, excepcionalmente, para quinta-feira, 6 de março, em razão de a segunda-feira cair no período do Carnaval.

“Justamente. A nossa sessão vai ter uma alteração: devido ao feriado de Carnaval, não vai poder ser realizada na segunda-feira. Então, vamos realizar a nossa próxima sessão na quinta-feira, dia 6 de março, e aí eu já faço o convite a toda a população para que venha participar conosco, acompanhar os trabalhos desta Casa de Leis”.