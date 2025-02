Com investimento de R$ 2 milhões, prefeitura de Goianésia inicia recapeamento em CBQU

A Prefeitura de Goianésia deu início a uma nova etapa de recuperação asfáltica, trazendo melhorias significativas para a infraestrutura da pavimentação da cidade, por meio do Concreto Betuminoso Usinado a Quente, o CBUQ. Essa é uma solução de alta resistência que garantirá maior durabilidade às pavimentações das ruas e avenidas de Goianésia.

Os trabalhos já começaram em pontos estratégicos de grande movimento, e terão a recuperação os primeiros pontos; rotatória da Avenida Brasil com a Avenida Contorno, o cruzamento da Avenida Contorno com a Avenida Goiás e o cruzamento da Avenida Brasil com a Alameda Otávio Lage. Além disso, outras áreas críticas também receberão o recapeamento, incluindo a Avenida Contorno esquina com a Rua 28, a saída para Barro Alto, o cruzamento da Avenida Contorno com a Rua 34, entre outros trechos prioritários.

O investimento, nesta fase, é de R$ 2 milhões, além da aplicação que já foi feita, de mais de 180 toneladas de massa asfáltica com o serviço de tapa buracos. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em melhorar a mobilidade urbana, proporcionando, assim, mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

“A melhoria está em andamento. Com investimento certo, estamos colocando as coisas em ordem e garantindo que Goianésia continue avançando”, destacou o prefeito Renato de Castro.