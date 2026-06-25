Câmara de Goianésia promove audiência pública e amplia debate sobre funcionamento de supermercados aos domingos



A Câmara Municipal de Goianésia foi palco, na manhã desta quinta-feira (25), de uma audiência pública que reuniu vereadores, representantes da sociedade civil organizada, empresários, trabalhadores e entidades representativas para discutir um tema de grande impacto para a população: a possibilidade de manutenção da restrição à abertura de supermercados aos domingos.

O encontro transformou o plenário da Casa de Leis em um espaço de diálogo democrático, onde diferentes setores da sociedade tiveram a oportunidade de apresentar opiniões, argumentos e sugestões sobre a proposta. Durante os debates, prevaleceu o entendimento de que a preservação do descanso dominical dos trabalhadores deve ser priorizada, posição defendida pela maioria dos participantes.

Ao longo da audiência, representantes de categorias profissionais destacaram a importância do domingo como momento de convivência familiar, lazer e recuperação física e mental dos trabalhadores. Empresários e demais segmentos também tiveram espaço para expor seus posicionamentos, reforçando o caráter plural e democrático da discussão.

Mais do que debater um tema específico, a audiência reafirmou o papel da Câmara Municipal como principal fórum de discussão dos assuntos que impactam diretamente a vida da população. A participação expressiva de diversos setores demonstrou o interesse da comunidade em contribuir para decisões que envolvem o desenvolvimento econômico, as relações de trabalho e a qualidade de vida dos cidadãos