Aterro sanitário de Goianésia é encontrado em situação caótica; Renato de Castro anuncia providências urgentes

Na tarde desta sexta-feira, 31 de janeiro, o prefeito de Goianésia, Renato de Castro, acompanhado do secretário de Cultura, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Willian Teófilo, realizou uma vistoria no aterro sanitário do município. Durante a visita, o prefeito constatou a grave situação em que o local se encontra e reforçou o compromisso da gestão em solucionar os problemas ambientais da cidade.

“Infelizmente, o aterro foi deixado em completo caos, e eu fiz questão de vir pessoalmente até aqui para avaliar de perto a situação. Esse espaço, que já foi referência para todo o estado, precisa urgentemente de medidas para voltar a funcionar de maneira adequada”, declarou Renato de Castro.

O aterro sanitário de Goianésia foi criado em 2004 e, durante anos, operou de forma exemplar. No entanto, segundo a nova administração, a falta de manutenção nos últimos anos comprometeu sua estrutura e eficiência.

Diante desse cenário, o prefeito garantiu que sua equipe já está trabalhando em soluções para garantir a destinação correta dos resíduos sólidos da cidade. “Nosso compromisso é devolver a limpeza à Goianésia, e isso inclui cuidar do destino do lixo para que ele não polua o meio ambiente. Já estamos estudando as providências necessárias para resolver essa questão o quanto antes”, afirmou.

A gestão municipal reforça que a recuperação do aterro sanitário faz parte de um conjunto de ações voltadas para a melhoria da limpeza urbana e da qualidade de vida dos cidadãos goianesienses. Nos próximos dias, novas medidas serão anunciadas para garantir a modernização e o funcionamento sustentável do local.