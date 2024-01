Polícia Civil de Goiás prende quatro pessoas por golpe contra vítima do Mato Grosso

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e seu grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes (Gref), em apoio solicitado pela Delegacia de Porto Alegre do Norte (MT), prendeu em flagrante, no dia 22 de janeiro, quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, por incurso no crime de estelionato e associação criminosa, praticados no estado vizinho.

De acordo com as investigações, na manhã de 22 de janeiro, a vítima dirigiu-se à delegacia mato-grossense a fim de noticiar ter sido vítima do golpe do novo número, iniciado em 19 de janeiro, quando realizou depósitos no valor de cerca de R$5 mil na conta de um indivíduo residente em Goiânia.

De posse da informação prestada pela vítima e diante do estado flagrancial, o delegado responsável pela ocorrência contactou o Gref/Deic para apoio, o qual prendeu o beneficiário inicial. Após a prisão, por meio de sistemas de inteligência e diligências policiais, foi possível verificar que outras pessoas participaram dos fatos, as quais foram presas em Aparecida de Goiânia.

Após os procedimentos de praxe, todos foram apresentados ao Poder Judiciário do MT e GO, ocasião em que foram decretadas as prisões preventivas em 23 de janeiro, em sede de audiência de custódia. Com o cumprimento dos mandados pelo Gref, todos foram conduzidos ao sistema prisional goiano.

A investigação prossegue a cargo da PCMT, por conta da competência de julgamento.