Barro Alto celebra lançamento de ponte de R$ 17 milhões sobre o rio Maranhão

A Prefeitura de Barro Alto e o Governo de Goiás realizaram neste sábado (20) a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova ponte sobre o Rio Maranhão, na GO-080. A obra receberá investimento de R$ 17 milhões e terá 173 metros de extensão, fortalecendo a ligação entre os municípios de Barro Alto e Niquelândia.
IMPORTÂNCIA DA OBRA:
• Mais segurança para motoristas e usuários da GO-080.
• Melhoria da mobilidade entre Barro Alto e Niquelândia.
• Fortalecimento da logística regional.
• Facilitação do escoamento da produção agropecuária, mineral e comercial.
• Desenvolvimento econômico e social para toda a região.
• Atendimento a uma demanda histórica da população.
AUTORIDADES PRESENTES:
• Prefeito de Barro Alto, Professor Álvaro.
• Prefeito de Niquelândia, Eduardo Moreira.
• Senador Vanderlan Cardoso.
• Deputado Federal José Nelto.
• Deputado Estadual Lineu Olímpio.
• Presidente da Goinfra, Eliane Simonini.
• Vice-presidente da Goinfra, Alexandro Santos.
• Assessor Especial do Governador, Pedro Gonçalves.
• Vereadores, lideranças políticas e comunidade.
DESTAQUE:
O lançamento da obra representa uma importante conquista para Barro Alto e toda a região, resultado da articulação da gestão do prefeito Professor Álvaro junto ao Governo de Goiás e às lideranças parceiras do município.
INFORMAÇÕES DA OBRA:
• Investimento: R$ 17 milhões.
• Extensão: 173 metros.
• Localização: GO-080.
• Ligação entre Barro Alto e Niquelândia.
• Execução: Governo de Goiás, por meio da Goinfra.