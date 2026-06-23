Barro Alto celebra lançamento de ponte de R$ 17 milhões sobre o rio Maranhão

A Prefeitura de Barro Alto e o Governo de Goiás realizaram neste sábado (20) a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova ponte sobre o Rio Maranhão, na GO-080. A obra receberá investimento de R$ 17 milhões e terá 173 metros de extensão, fortalecendo a ligação entre os municípios de Barro Alto e Niquelândia.

IMPORTÂNCIA DA OBRA:

• Mais segurança para motoristas e usuários da GO-080.

• Melhoria da mobilidade entre Barro Alto e Niquelândia.

• Fortalecimento da logística regional.

• Facilitação do escoamento da produção agropecuária, mineral e comercial.

• Desenvolvimento econômico e social para toda a região.

• Atendimento a uma demanda histórica da população.

AUTORIDADES PRESENTES:

• Prefeito de Barro Alto, Professor Álvaro.

• Prefeito de Niquelândia, Eduardo Moreira.

• Senador Vanderlan Cardoso.

• Deputado Federal José Nelto.

• Deputado Estadual Lineu Olímpio.

• Presidente da Goinfra, Eliane Simonini.

• Vice-presidente da Goinfra, Alexandro Santos.

• Assessor Especial do Governador, Pedro Gonçalves.

• Vereadores, lideranças políticas e comunidade.

DESTAQUE:

O lançamento da obra representa uma importante conquista para Barro Alto e toda a região, resultado da articulação da gestão do prefeito Professor Álvaro junto ao Governo de Goiás e às lideranças parceiras do município.

INFORMAÇÕES DA OBRA:

• Investimento: R$ 17 milhões.

• Extensão: 173 metros.

• Localização: GO-080.

• Ligação entre Barro Alto e Niquelândia.

• Execução: Governo de Goiás, por meio da Goinfra.