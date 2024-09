Governo de Goiás concede subsídio de até R$ 45 mil

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) facilitam a aquisição da casa própria, para famílias com renda de até três salários mínimos, por meio da concessão de subsídio que pode chegar a R$ 45,8 mil por unidade para auxílio do financiamento imobiliário.

Os recursos são do Programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria. Esta modalidade foi idealizada para atender a uma parcela específica de beneficiários, cuja renda, apesar de pequena, comporta o pagamento de um financiamento imobiliário subsidiado.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o perfil do beneficiário do Crédito Parceria é diferente do público das casas a custo zero.

“São famílias que têm uma renda mínima, mas fixa. Com o nosso subsídio, ela paga a entrada ou diminui as parcelas do imóvel”, afirma.

O candidato ao benefício também não pode ter moradia própria e nunca ter sido beneficiado em programa habitacional. O núcleo familiar deve ser formado, no mínimo, por dois integrantes (mãe e filho, marido e mulher etc.), ter cadastro de financiamento aprovado pela Caixa (tem que ter nome limpo) e comprovar vínculo com o município onde será concedido o benefício de, pelo menos, três anos.

Como funciona

O Crédito Parceria é um subsídio oferecido pelo Governo de Goiás, concedido na forma de crédito outorgado de ICMS e pode chegar até R$ 45.800 por unidade habitacional. O restante do valor é financiado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, o subsídio da Agehab será somado ao programa federal Minha Casa Minha Vida.

O valor da prestação será fixado a partir de R$ 340,00, variando de acordo com a renda familiar, idade do proponente e número de dependentes, não sendo permitido o comprometimento de mais de 30% da renda para essa finalidade. As parcelas do financiamento junto à Caixa começam a ser pagas quando o beneficiário receber as chaves do apartamento.

Para ter acesso ao benefício o interessado deve entrar em contato direto com uma das construtoras parceiras da Agehab, fazer a simulação do financiamento e ver se atende aos requisitos da lei.

“Ao contrário das outras modalidades, como a Casa a Custo Zero ou Aluguel Social, o relacionamento do candidato ao benefício se dá direta e integralmente com a construtora responsável pelo empreendimento pretendido”, explica o titular da Seinfra, Pedro Sales.

Passo a passo para ter acesso ao Crédito Parceria: