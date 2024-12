Aliado de Renato de Castro, deputado estadual Bruno Peixoto anuncia R$ 1 milhão em emenda para Goianésia

Durante o programa “fala moçada” transmitido no último sábado pela São Carlos FM, o aliado de Renato de Castro, Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, telefonou para a emissora e participou ao vivo do programa. Durante a participação, Bruno Peixoto, garantiu a Renato de Castro o envio de uma emenda no valor de R$ 1 milhão destinada à Goianésia.

Bruno Peixoto falou sobre o importante trabalho que Renato de Castro realizou na Assembleia Legislativa de Goiás, a afirmou ter certeza de que Renato fará um grande trabalho por Goianésia. Ainda durante a entrevista, Renato agradeceu o envio do recurso que será importante a partir de 2025, durante a sua administração.

Na oportunidade, Renato de Castro já se posicionou quanto ao apoio de Goianésia a candidatura de Bruno Peixoto para deputado federal, demonstrando a afinidade entre os dois políticos. Por outro lado, o deputado estadual e presidente da Assembleia Bruno Peixoto se colocou a disposição de prefeito eleito, para trabalhar a favor de Goianésia.