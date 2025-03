MISSÃO GOIANA NA ÍNDIA Missão de Goiás na Índia buscou expansão para o agronegócio

CRÉDITO: Junior Guimarães

A missão internacional de Goiás na Índia, de 10 a 21 de fevereiro, organizada pelo Governo de Goiás em parceria com a Câmara de Comércio Índia Brasil, pode trazer resultados para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado. A missão teve por objetivos fortalecer as relações comerciais e atrair investimentos para Goiás. Somente na primeira semana, foram cerca de 20 compromissos oficiais.

Em uma das últimas agendas no país asiático, o governador Ronaldo Caiado (União) defendeu o potencial de crescimento do agronegócio brasileiro e estabeleceu cooperação comercial com representantes da United Phosphorus Limited (UPL), uma das maiores empresas do setor agroquímico mundial.

“Estamos tratando de algumas ações que possam ter impacto negativo sobre o agronegócio e, consequentemente, impedem o desenvolvimento tanto da Índia como do Brasil. Precisamos derrubar essa política”, ressaltou Caiado, na reunião em Mumbai, dia 19, que integrou o cronograma da missão à Índia.

Entre as lideranças da empresa, Caiado foi recebido pelo presidente e co-CEO do UPL Group, Vikram Sroff. No diálogo, o governador enfatizou que o Brasil e a Índia não são concorrentes, mas sim parceiros com grande potencial de crescimento no agronegócio

O anfitrião, Vikram Sroff, sinalizou a importância de fortalecer a parceria comercial e manifestou interesse em desenvolver um projeto piloto em Goiás, que será pioneiro no Brasil, com serviços direcionados a agricultores e usinas de cana-de-açúcar. Na Índia, a iniciativa atende cerca de 700 usinas, com parcerias com governos em políticas de apoio ao setor e ao mercado privado. O objetivo é aumentar a produtividade, especialmente, em cooperativas do agro. Outro ponto de cooperação será via consultorias para aplicação de tecnologias e maquinário, além do desenvolvimento de pesquisas no Brasil.

A empresa global mantém 100% da produção em solo indiano e comercializa fungicidas, herbicidas, agentes biológicos, inseticidas, tratamento de sementes, condicionador de solo, regulador de crescimento de plantas, entre outros. Sroff afirmou que a UPL possui muitas operações no Brasil e, por isso, o país é um importante parceiro. “O mundo está buscando uma alternativa aos produtos chineses e é aí que podemos entrar”, disse Vikram. A UPL possui unidades no Brasil (São Paulo) e já participou da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde.

O encontro teve a participação ainda de integrantes da equipe de Governo de Goiás e representantes de indústrias e segmentos ligados ao agro, como Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial); Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg); Grupo Jalles Machado; Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia (Comiva); Porto Seco de Anápolis; Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás; e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-Goiás).

SIMILARIDADES

Rodrigo Penna de Siqueira representou o Grupo Jalles Machado na missão de Goiás na Índia. Em vídeo, postado nas redes sociais, o diretor DE QUÊ? da Jalles, destacou a importância das tratativas encaminhadas.

“Nós ficamos duas semanas nas cidades de Nova Delhi e Mumbai. E a Índia é um país, hoje a quinta maior economia do mundo, ela logo logo vai chegar à terceira, acabou de passar a Inglaterra, logo logo deve passar Japão e Alemanha. Então, um mercado enorme e mercado em crescimento, que tem crescido na taxa de 8% ao ano”, disse Rodrigo Penna, que vê bastantes similaridades entre Índia e Brasil.

“Clima tropical, vários desafios sociais. Brasil e Índia juntos produzem mais de 40% do açúcar mundial”, pontuou.

Rodrigo Penna disse que foram dias intensos, com muitas reuniões, e a missão pode interagir muito com autoridades e empresários indianos, como a UPL, empresa indiana parceira do Grupo Jalles Machado, em defensivos e insumos; a VILAENCE?, maior conglomerado da Índia que também está investindo em energia; e a Associação do Biogás da Índia.

“A gente percebe várias parcerias futuras que podemos ter com a Índia na troca de tecnologia”, afirmou ainda Rodrigo Penna, que considerou a missão muito bem conduzida e liderada pelo governador Ronaldo Caiado, que pode apresentar e vender muito bem Goiás e suas potencialidades para os indianos, tanto para os empresários quanto para autoridades. “A gente sai de lá com balanço muito positivo e otimista com a relação e o futuro das relações entre Goiás e Índia”.