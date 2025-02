Deputado Bruno Peixoto avalia acionar a Justiça para garantir duplicação da BR-153 no acesso ao Norte goiano e critica pedágio abusivo

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), afirmou nesta quinta-feira, 6, que pode ingressar com uma ação judicial contra o governo federal para garantir a duplicação da BR-153 no trecho que dá acesso ao Norte goiano. A declaração foi feita durante reunião no Palácio Maguito Vilela com vereadores do município de Jaraguá, que também manifestaram preocupação com a cobrança considerada abusiva do pedágio na rodovia.

O pedágio, localizado no km 530 da BR-153, é administrado pela empresa Ecovias do Cerrado e está entre os mais caros do Brasil. Em 2024, as tarifas passaram por reajuste, com valores que vão de R$15,30 a R$30,60.

Segundo a concessionária responsável, os reajustes são aplicados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do período.