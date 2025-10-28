Em menos de 5 anos, gestão do Professor Álvaro transforma Barro Alto com mais de 70 obras e R$ 60 milhões em investimentos

Em menos de cinco anos, Barro Alto viveu uma das maiores transformações de sua história. Sob a liderança do Prefeito Professor Álvaro, o município se tornou um verdadeiro canteiro de obras e exemplo de gestão eficiente em Goiás. Durante esse período, foram executadas mais de 70 obras, com investimentos que ultrapassam R$ 60 milhões em infraestrutura e melhorias urbanas.

As ações abrangem pavimentação e reconstrução de vias, construção e reforma de escolas, unidades de saúde, praças e espaços públicos, além de grandes intervenções estruturais que modernizaram a cidade e melhoraram significativamente a mobilidade e a qualidade de vida da população.

O Prefeito Professor Álvaro destaca que o segredo desse avanço foi o planejamento responsável e o uso inteligente dos recursos públicos. “Quando Barro Alto viveu um período de boa arrecadação, nós não desperdiçamos tempo nem dinheiro. Investimos em obras que transformam vidas e preparam a cidade para o futuro”, ressaltou o gestor.

O resultado desse trabalho é visível em todas as regiões do município. Barro Alto se consolidou como referência em infraestrutura e gestão pública, colhendo os frutos de uma administração moderna, comprometida e voltada para o desenvolvimento humano e urbano. Mesmo diante de um cenário de queda de arrecadação, o legado construído em menos de cinco anos segue garantindo qualidade de vida e orgulho à população barroaltense.

