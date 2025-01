Prefeitura de Goianésia discute ações para proteção às mulheres

A Prefeitura de Goianésia, em reunião promovida pelo Ministério Público, discutiu nesta sexta-feira (10) estratégias para enfrentar a violência doméstica e promover a proteção às mulheres. O encontro contou com a presença de autoridades municipais e lideranças comunitárias.

O prefeito Renato de Castro ressaltou a importância de garantir que as mulheres não dependam financeiramente de seus agressores: “Para resolvermos de fato os problemas da violência doméstica, é essencial oferecer alternativas para que as mulheres possam romper com essa relação de dependência. Isso inclui oportunidades de emprego, qualificação profissional e suporte emocional.”

A primeira-dama e secretária de Promoção Social, Igara Castro, abordou o impacto da violência nas crianças, destacando a necessidade de quebrar o ciclo de agressividade: “Crianças que crescem em ambientes violentos têm maior chance de reproduzir esse comportamento no futuro. Precisamos trabalhar na conscientização e no apoio às famílias, garantindo um futuro mais saudável para essas crianças.”

A promotora de Justiça Gisele de Sousa Campos Coelho também enfatizou a importância da colaboração entre os órgãos para implementar políticas públicas eficazes de proteção às mulheres.

A reunião também contou com a presença da secretária de Saúde, Marina Batista; o secretário de Educação, Professor Noé; o secretário de Finanças, Jairo Pacheco; o procurador jurídico Dr. Orlando; o presidente da Câmara Municipal, vereador Professor Hiago; e o presidente do Conselho de Segurança, Dr. Aparecido Costa.

Durante o encontro, foram discutidas ações para fortalecer a rede de apoio às mulheres, com foco em projetos de capacitação, acolhimento psicológico e campanhas educativas.