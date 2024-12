Governo inicia entregas de alimentos

A Emater Goiás, a Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento (Seapa-GO) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) iniciaram as entregas dos alimentos adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás 2024). Os produtos são entregues e doados simultaneamente para instituições sociais que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar em 145 municípios goianos.

As entregas começaram em novembro e seguem até 30 de abril de 2025.

O presidente da Emater, Rafael Gouveia, comemora o início da entrega dos alimentos e afirma que o PAA faz parte do Goiás Social, que é o maior programa de combate à pobreza do Brasil.

“Agradecemos o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado pela sensibilidade de ter estendido a mão a quem precisa. Com o PAA Goiás, nós buscamos minimizar problemas sociais e econômicos. De um lado, o programa fortalece o trabalho do homem e da mulher do campo, contribuindo para o aumento da renda destes agricultores familiares, e ajuda a matar a fome de muitas pessoas em insegurança alimentar e nutricional”, destacou.

Nesta edição, o PAA Goiás vai investir R$ 15 milhões no fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando mais de mil produtores e, consequentemente, milhares de famílias goianas assistidas pelo Governo de Goiás.

As entregas já estão sendo realizadas em municípios como:

Morrinhos,

Bonfinópolis,

Irapirapuã,

Luziânia,

Campos Belos,

Ipameri,

Águas Lindas,

Aurilândia,

Formosa

e Rialma.

Entre os produtos estão panificados, frutas e verduras, como:

abacaxi,

abobrinha,

banana,

alface,

couve,

melancia,

feijão,

milho verde,

mandioca,

morangos e muito mais.

De acordo com a coordenadora dos programas sociais da Emater, Janete Rocha, o PAA é uma política social que beneficia toda a comunidade. Exemplo disso, é Flores de Goiás. Por meio do programa, será investido aproximadamente R$ 1,5 milhão na economia do município.

“Os 98 produtores beneficiados pelo PAA receberão até R$ 15 mil pela venda dos seus produtos, o recurso é injetado no comércio local e os alimentos comprados pelo Governo de Goiás vão parar na mesa de famílias assistidas pelas instituições cadastradas na OVG”, completa.

PAA Goiás 2024

Neste ano, por meio de Edital, o PAA Goiás selecionou em todo o estado de Goiás, 1004 agricultores familiares em 145 municípios goianos.

Por meio do Fundo Protege, serão investidos R$ 15 milhões no programa, fomentando o desenvolvimento da agricultura familiar goiana, contribuindo com a inclusão econômica e social no meio rural e na geração de renda para os agricultores familiares. Os alimentos adquiridos pelo programa são doados para instituições sociais cadastradas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).