Renato de Castro se reúne com representantes do Senai e avança com o projeto “Qualifica Goianésia”

Na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, o prefeito de Goianésia, Renato de Castro, se reuniu com representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para dar continuidade ao planejamento do programa “Qualifica Goianésia”, uma iniciativa que promete transformar a realidade de quem busca uma vaga no mercado de trabalho, além de atender diretamente às necessidades das empresas locais.

A proposta do programa é promover qualificação profissional gratuita e direcionada, alinhada com as demandas atuais do município. Segundo a equipe técnica envolvida no projeto, já foi realizada uma análise detalhada das carências do mercado local, o que permitirá que os cursos oferecidos sejam estratégicos, objetivos e com alto potencial de empregabilidade.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da união entre poder público e instituições de ensino técnico para fomentar oportunidades concretas para a população: “Nosso objetivo é oferecer ferramentas reais para que as pessoas se qualifiquem, conquistem boas vagas e que as empresas de Goianésia encontrem mão de obra capacitada. É assim que a cidade cresce: com trabalho, oportunidade e formação”, afirmou Renato de Castro.

