Pecuária para Todos”: Câmara de Goianésia aprova programa social que garante acesso à festa da Pecuária

Um programa social inédito vai permitir que milhares de goianesienses tenham acesso garantido à tradicional Festa da Pecuária, um dos eventos mais esperados do ano na cidade. O projeto de lei que autoriza o município a realizar essa ação foi aprovado pela Câmara Municipal e viabiliza a distribuição de ingressos em troca de alimentos não perecíveis.

O projeto do prefeito Renato de Castro, intitulado “Pecuária para Todos”, tem como principal objetivo democratizar o acesso ao evento, que movimenta a economia local e fortalece a identidade cultural de Goianésia.

Com a ação, cada cidadão poderá trocar 1 quilo de alimento por ingresso. Os alimentos arrecadados serão transformados em cestas básicas, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade — unindo cultura e solidariedade em um só movimento.

A troca dos ingressos será realizada de forma semelhante ao que já acontece no programa Torcida Legal, que permite a troca de ingressos para os jogos do Goianésia Esporte Clube. As datas e locais para a troca serão divulgados nos próximos dias pela Prefeitura.