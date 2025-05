Bruno Peixoto articula retomada de projeto e ponte sobre o Rio das Almas, em São Luiz do Norte, deve sair do papel

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado estadual Bruno Peixoto (UB), articulou junto à GOINFRA (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes) e ao setor privado a retomada do projeto da ponte sobre o Rio das Almas, em São Luiz do Norte, no norte goiano. A obra, considerada estratégica para a mobilidade e o desenvolvimento da região, deve finalmente sair do papel após anos de espera.

A construção da ponte havia passado por um processo de licitação que foi considerado fracassado — quando nenhuma empresa apresenta proposta viável ou quando todas as propostas são desclassificadas por não atenderem aos critérios do edital. Diante disso, a atuação de Bruno Peixoto foi decisiva para destravar o impasse.

O deputado trabalhou para atrair empresas interessadas na nova concorrência e reforçou o diálogo com a GOINFRA para garantir que os ajustes necessários fossem feitos no projeto e no edital. A expectativa agora é de que o novo processo licitatório ocorra em breve, com maior adesão do setor privado.

“Trabalhamos incansavelmente para viabilizar essa ponte. É uma demanda histórica para a Região do Norte Goiano, e, claro, de São Luiz do Norte, e agora estamos próximos de concretizar esse sonho”, afirmou Bruno Peixoto.

A ponte sobre o Rio das Almas é considerada essencial para melhorar a logística regional, facilitar o escoamento da produção e garantir mais segurança no tráfego local, especialmente durante o período chuvoso, quando a travessia atual se torna perigosa ou até inviável.

Ainda não há data confirmada para o início das obras, mas a expectativa é de que a nova licitação avance nos próximos 15 dias, destravando uma demanda que há anos impacta a vida dos moradores e produtores da região.