Otavinho prestigia cerimônia dos 30 anos da Adial Goiás e posse do novo presidente-executivo

O diretor-presidente da Jalles, Otávio Lage de Siqueira Filho, participou nessa segunda-feira, 28, da celebração dos 30 anos da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial Goiás), da qual já foi presidente, e da posse do presidente-executivo, Edwal Portilho. “A Adial é uma associação importante para o desenvolvimento econômico e industrial do nosso Estado e tive a oportunidade de contribuir por mais de quatro anos na presidência do conselho”, afirmou Otávio Lage Filho.

Este ano, a instituição adotou novo modelo de governança para se profissionalizar ainda mais, com a eleição de Edwal Portilho, profissional com cerca de 14 anos de experiência na Adial. Ele esteve na nossa gestão e na do meu sucessor, José Garrote, como diretor-executivo, e agora assume a presidência executiva, com a missão de fortalecer ainda mais a entidade”, considerou o empresário goianesiense.

“Parabenizo também todos os empresários que fizeram e os que continuam fazendo parte dessa trajetória de três décadas da Adial em Goiás. Tenho plena convicção de que estamos no caminho certo e que a nova diretoria continuará com esse brilhante trabalho de consolidar o parque industrial e as operações logísticas promovendo o desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás”, concluiu Otávio.